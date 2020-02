Basket, Eurolega 2020: all’Olimpia Milano non riesce un’altra rimonta. L’Alba Berlino espugna il Forum (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Niente rimonta questa volta per l’Olimpia Milano. La squadra di Messina si sveglia troppo tardi e perde in casa 102-96 contro l’Alba Berlino nella ventitreesima giornata dell’Eurolega. Un ko pesante per l’Armani Exchange, che spreca un’occasione importante di poter allungare sulle dirette rivali, che scenderanno in campo domani. Serata difficile per Milano, che manca totalmente nell’approccio difensivo (un’enormità i 102 punti subiti) e a cui non riesce il recupero come contro il Bayern. Il miglior marcatore di Milano è Vladimir Micov con 20 punti. Luis Scola chiude con 15 punti, ma l’argentino non è in campo nel momento caldo della partita, mentre non bastano anche 13 punti e 9 assist di Sergio Rodriguez. Super prestazione, invece, per l’Alba di Marcus Ericsson con 22 punti, molti dei quali decisivi nell’ultimo quarto. Ottimo ... oasport

