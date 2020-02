Basket, EuroCup 2020: le italiane in campo domani. Turno decisivo per Virtus Bologna, Venezia e Brescia (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo il match tra Trento e Darussafaka in programma stasera, nella giornata di domani scenderanno in campo tre squadre italiane che, a differenza dei trentini, sono ancora ampiamente in corsa per la qualificazione ai quarti di finale di EuroCup 2019-2020: Virtus Bologna (nel girone E), Germani Brescia e Umana Reyer Venezia (entrambe nel girone F). Siamo ormai giunti al quinto e penultimo Turno delle Top 16 della seconda competizione targata Euroleague Basketball e chiaramente i punti in palio si fanno sempre più pesanti: la serata di domani è da seguire quindi con particolare attenzione, perché potrebbe già definire in un modo o nell’altro i destini dei tre club del Bel Paese. Partiamo dalla Virtus Bologna, che domani sera alle ore 20.00 ospiterà al PalaDozza il Partizan Belgrado in un match che costituisce un vero e proprio scontro diretto per la testa della classifica del gruppo ... oasport

Venezia-Oldenburg in tv - EuroCup Basket 2020 : orario - programma e streaming : Mercoledì 5 febbraio si disputerà il match tra Umana Reyer Venezia e EWE basket s Oldenburg, sfida valida per la quinta giornata delle Top 16 dell’ EuroCup 2019- 2020 di basket . Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.15 presso un Taliercio che si preannuncia gremito. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming . Le squadre allenate da ...

Virtus Bologna-Partizan Belgrado in tv - EuroCup Basket 2020 : orario - programma e streaming : Mercoledì 5 febbraio si disputerà il match tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado , sfida valida per la quinta giornata delle Top 16 dell’ EuroCup 2019- 2020 di basket . Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00 presso un PalaDozza che si preannuncia infuocato. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming . Le squadre allenate da ...

Basket - Top 16 EuroCup 2020 : la Virtus Bologna vince ancora il derby italiano. Battuta nettamente la Dolomiti Trento : La Virtus Bologna replica la vittoria della scorsa settimana e vince ancora il derby italiano della quarta giornata della Top 16 di EuroCup . La squadra di Djordjevic ha sconfitto per 94-70 la Dolomiti Energia Trento . Un successo che permette alla Virtus di raggiungere in vetta alla classifica il Partizan Belgrado, mentre Trento dice addio alla competizione europea. Grande prestazione di Julian Gamble che ha messo a referto una doppia doppia da ...

LIVE Virtus Bologna-Trento 82-55 - EuroCup Basket in DIRETTA : le V Nere doppiano i trentini nel terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85-57 Ennesima tripla Virtus ! Quinto punto in fila per Marble. 82-57 Mezzanotte pesca Kelly sotto canestro per la schiacciata. INIZIA L’ULTIMO quarto ! 82-55 Altri due punti per Bologna sull’ultimo possesso del quarto con Marble a bagnare il proprio esordio. Termina il terzo quarto . 80-55 Ricci batte la sirena dei 24″ col tiro su un piede in fade away. 78-55 Tripla di Hunter!! ...

LIVE Virtus Bologna-Trento 39-34 - EuroCup Basket in DIRETTA : tentano l’allungo i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-38 Libero sbagliato e Craft sprinta in contropiede per il -3. Timeout Bologna. 41-36 Altro canestro e fallo di Gamble, che viene stoppata da Gentile ma sul rimbalzo segna. 39-36 Sul libero sbagliato Mezzanotte cattura il rimbalzo e serve il nazionale italiano che segna in sospensione. Esordio in maglia Segafredo per Marble, mentre Gentile fa 0/2 dalla linea della carità sul quarto fallo ...

LIVE Virtus Bologna-Trento 21-21 - EuroCup Basket in DIRETTA : parità dopo un bel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-27 Due liberi a bersaglio per Weems. 26-27 FORRAY!! Quarta tripla ospite e nuovo sorpasso. 26-24 Completa il gioco da tre punti il prodotto delle giovanili Virtus . 25-24 Si iscrive a referto Pajola, che si svita verso la linea di fondo, segna e subisce il fallo di Blackmon. 23-24 2/2 per l’ex della partita. Liberi per Baldi Rossi. 21-24 Tripla di Gentile allo scadere dei 24″ a ...

LIVE Virtus Bologna-Trento 12-12 EuroCup Basket in DIRETTA : equilibrio iniziale al PalaDozza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Blackmon da 3!!! Riceve il consegnato da Pascolo e firma la parità! Timeout Djordjevic a poco più di 1 minuto dal termine del quarto. 0/2 per l’ex Aek Atene. Lunetta per Hunter. 18-15 Gioco da tre punti completato. 18-14 Blackmon penetra centralmente e serve Kelly che schiaccia col fallo! 18-12 Sbaglia il libero il lungo Virtus sino, cattura fortunosamente il rimbalzo e segna il ...

LIVE Virtus Bologna-Trento - EuroCup Basket in DIRETTA : ospiti all’ultima spiaggia in campo europeo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Presentazione delle due squadre in corso, a dieci minuti circa dalla palla a due. Il croato Sreten Radovic arbitrerà l’incontro con il greco Petros Papapetrou e il tedesco Moritz Reiter. 20:45 Si sfidano due dei migliori playmaker di tutta l’ EuroCup : Craft e Markovic. Il giocatore di Trento è primo per assist e palle rubate (7.10 e 2.92), seguito a ruota in entrambe le voci statistiche ...

LIVE Virtus Bologna-Trento - EuroCup Basket in DIRETTA : derby italiano quasi decisivo per la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della partita – La cronaca del match d’andata Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, valido per la quarta giornata delle Top 16 di EuroCup . Le due compagini italiane si affrontano nuovamente, a una settimana esatta dalla gara d’andata, in un match fondamentale in ottica qualificazione . La formazione di casa, ...

Virtus Bologna-Trento oggi in tv : orario d’inizio - programma - streaming EuroCup Basket 2020 : Quarta giornata delle Top 16 di EuroCup 2020 e derby italiano nel gruppo E. Si affrontano Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, una settimana dopo la vittoria della squadra di Djordjevic. A Trento era stato decisivo Milos Teodosic con 23 punti, con il serbo scatenato nel finale. Alla Dolomiti non bastarono, invece, i 24 punti di Toto Forray. Con una vittoria la Virtus avvicinerebbe quasi matematicamente la qualificazione alla fase ...

Basket femminile - Eurolega 2020 : Zandalasini è regale - Schio sconfitta ma ancora seconda. Venezia - un passo per l’EuroCup : Una vittoria e una sconfitta nel martedì del Basket femminile italiano in Eurolega 2019-2020. La... L'articolo Basket femminile, Eurolega 2020: Zandalasini è regale, Schio sconfitta ma ancora seconda. Venezia, un passo per l’EuroCup proviene da ForzAzzurri.net.

