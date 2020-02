Barcellona, ancora guai per Dembélé: con il Napoli emergenza attacco (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Barcellona di Setien deve far fronte all’emergenza attacco. Con il Napoli i blaugrana rischiano di perdere anche Dembélé Situazione limite. Questa la prima pagina di Sport che analizza il problema attaccanti in casa Barcellona. Ousmane Dembélé, attaccante blaugrana, dovrà stare fermo almeno per altri quindici giorni per via di un problema muscolare. Soltanto tre attaccanti per il tecnico Setien, che dovrà cercare di far fronte a questa emergenza anche nella sfida di Champions League contro il Napoli. Il match di andata si disputerà il 25 febbraio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

