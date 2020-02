Bambino maltrattato negli Usa: costretto a mangiare le proprie feci (Di martedì 4 febbraio 2020) Arriva dagli Usa la triste storia di un Bambino di soli 2 anni maltrattato dai propri genitori e lasciato denutrito a tal punto che era costretto a mangiare le sue stesse feci. La vicenda è emersa all’inizio di febbraio in una famiglia di Fayetteville, nello stato della Carolina del Nord, la quale aveva portato il piccolo al pronto soccorso a causa di alcune ferite. Una volto giunti li però, i medici si sono resi conto delle pessime condizioni in cui versava il Bambino e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Usa: Bambino maltrattato e denutrito Stando agli esami effettuati dai medici del pronto soccorso, sembra che il Bambino avesse fratture al cranio e alle costole oltre a diverse lesioni cerebrali probabilmente procurate dalle violente percosse inflitte dai genitori. Assieme ai fratellini, il bimbo viveva inoltre in un ambiente malsano e totalmente ... notizie

