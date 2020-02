Baglio: apertura a metà di Barberini è ridicola (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – “Ieri abbiamo vissuto l’ennesima puntata della farsa della Giunta Raggi sui lavori della metropolitana. Dopo un anno di lavori, si era annunciato che la stazione Barberini era prossima alla riapertura (alla buon’ora…). Come in una candid camera, pero’, una ‘sorpresina’ attendeva i cittadini romani: la stazione verra’ riaperta solo a meta’, si potra’ uscire ma non entrare. Credo non ci sia piu’ neanche bisogno di commentare fatti come questo, perche’ la gravita’ della situazione si commenta da se’: siamo al ridicolo”. Cosi’ in un post su FB la consigliera del Pd capitolino, Valeria Baglio. L'articolo Baglio: apertura a metà di Barberini è ridicola proviene da RomaDailyNews. romadailynews

