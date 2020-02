Avete mai visto la casa di Elisa Isoardi? Salotto lussuoso ma in disordine [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Per merito della sua spontaneità e grazie alla conduzione de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è riuscita ad aumentare in maniera considerevole il numero di follower sui suoi profili social. Ed è proprio attraverso alcuni post pubblicati dalla stessa conduttrice di Rai Uno, che è possibile vedere alcuni dettagli davvero interessanti della sua vita privata. Secondo alcune indiscrezioni (accreditate dai molteplici scatti della conduttrice nella Capitale) l’abitazione della padrona di casa del cooking show di Rai Uno si trova nel cuore dei Parioli a Roma. E’ proprio nella città capitolina che la Isordi trascorre la maggior parte del suo tempo. Per via del suo lavoro infatti la presentatrice di origini piemontesi pare sia ‘costretta’ a vivere nella capitale. Della casa di Elisa Isoardi si possono notare senza dubbio arredi che appaiono soprattutto comodi. Ma il ... velvetgossip

