Avete mai visto dove vive Adriana Volpe? Vista mozzafiato al centro di Roma [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo un ventennio trascorso a lavorare in Rai, Adriana Volpe è attualmente una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo un matrimonio durato appena 4 mesi con l’imprenditore Chicco Cangini, nel 2008 Adriana Volpe ha sposato l’imprenditore Roberto Parli da cui ha avuto la sua prima ed unica figlia: Gisele, nata nel 2011. La famiglia vive a Roma, in un bellissimo appartamento. Ecco dove vive Adriana Volpe FOTO Adriana Volpe vive a Roma insieme al marito Roberto Parli e la loro figlia Gisele. Per la loro abitazione, la Volpe ha optato per colori chiari che donano luminosità all’intero appartamento: tutti i dettagli infatti, dalle pareti ai complementi d’arredo vanno dal panna al bianco. Il living è la zona in cui Adriana si rilassa con la sua bambina, in particolare sul grande divano damascato. Osservando gli scatti su Instagram, è possibile vedere le rifiniture ... velvetgossip

borghi_claudio : Avete mai visto queste immagini girate così su uno qualsiasi dei nostri media? - aionia_ : RT @SUH0LYX: Se non conoscete lui e nemmeno la canzone, non avete mai provato nella vostra vita un così forte desiderio di prendere a schia… - Cerisechannel3 : RT @WillHerondaleJC: -purtroppo le violenze le subisce davvero e magari la volta in cui decideranno di parlarne la gente non gli crederà,t… -