Avengers: Age of Ultron, Scarlett Johansson incinta in un'immagine cancellata dal film (Di martedì 4 febbraio 2020) Dagli extra di Avengers: Age of Ultron, ecco un'immagine di Scarlett Johansson incinta durante le riprese, la pancia è stata poi cancellata in CGI nella versione definitiva del film Marvel. Scarlett Johansson incinta in un'immagine cancellata da Avengers: Age of Ultron. All'epoca delle riprese l'attrice era in dolce attesa e adesso spunta sul web un'immagine, eliminata in post-produzione che mostra le forme arrotondate di Vedova Nera. L'immagine in questione è contenuta nell'Avengers: Infinity Saga Box set che contiene numerose scene cancellate e video dietro le quinte che svelano i segreti della lavorazione delle pellicole Marvel. Tra queste un'immagine diffusa su Reddit mostra la gravidanza di Scarlett Johansson in una scena in cui Black Widow parla con Steve Rogers all'indomani di Avengers: Age of Ultron. L'immagine in questione è stata poi ... movieplayer

