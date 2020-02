Autostrada Napoli-Salerno, vince Consorzio Sis… per il momento (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSarà il Consorzio Sis a gestire, seppur in maniera provvisoria, l’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno. Ieri in un comunicato stampa lo ha reso noto direttamente Autostrade Meridionali, l’attuale gestore, che ha tenuto, su convocazione del Ministero delle Infrastrutture, la quarta seduta pubblica della Commissione di gara, per la comunicazione dei punteggi attribuiti per l’offerta economica e del punteggio finale assegnato alle offerte presentate con la relativa graduatoria. “La Commissione di gara, espletata la verifica della anomalia dell’offerta del Consorzio SIS, ha confermato la graduatoria comunicata nella seduta del 19 dicembre 2019, individuando il Consorzio SIS quale aggiudicatario provvisorio della nuova concessione per l’Autostrada A3 Napoli‐ Pompei‐Salerno”, si legge nel comunicato. Autostrade Meridionali ha aggiunto di essere in attesa ... anteprima24

