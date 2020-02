Aurigemma: Valeriani si scusi con Roma e romani per immobilismo (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – “Oggi durante l’audizione presso la commissione Ambiente della Camera dei Deputati l’assessore Valeriani ha dichiarato ‘La situazione ora e’ totalmente sotto controllo perche’ gli impianti di trattamento (regionali, ndr) sono sufficienti per trattare i rifiuti di Roma’. Penso ci sia poco da commentare a tali affermazioni, la situazione in cui versa la Capitale d’Italia e’ sotto gli occhi di tutti, rifiuti che inondano le nostre strade fino al punto che sia l’Ordine dei medici che il presidente dell’Associazione dei Presidi hanno dovuto lanciare un vero e proprio grido di allarme per attivare misure atte a scongiurare un problema di salute pubblica. E l’assessore che fa, dice che e’ tutto sotto controllo”. “Valeriani si scusi con Roma e i Romani per il nulla fatto ed il suo immobilismo ... romadailynews

