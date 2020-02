ATP Cordoba 2020: Marco Cecchinato eliminato al primo turno dall’argentino Juan Londero (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si interrompe al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel torneo Atp di Cordoba. Il 27enne nativo di Parlemo ha perso in due set (6-2 7-5) contro il tennista di casa Juan Londero. Una gara che alla vigilia sembrava alla portata dell’azzurro che, però, non è riuscito ad essere incisivo con il servizio lasciando spazio alla grinta dell’avversario che ha preso il sopravvento, spinto anche dal grande tifo degli spettatori presenti. CRONACA DELLA PARTITA primo set che inizia subito male per Cecchinato che perde il ritmo dal servizio e concede il break Londero nel terzo game (1-2). Nel gioco successivo il 26enne argentino è bravo a difendersi e a portare a casa il punto ai vantaggi. Il momento decisivo del parziale arriva nel settimo game quando il sudamericano riesce nuovamente a strappare il servizio. Il tennista di casa, quindi, conquista il primo set con un netto ... oasport

sportface2016 : #Tennis #Cordoba Il programma di domani del torneo argentino ATP 250, in campo anche l'azzurro #Mager - TalkingTour : ATP Cordoba 2/4 ?? 1U Munar -115 1U Cecchinato +130 - SuperPicks1 : Agregamos en ?? : ATP Cordoba : Cecchinato ML (+125)[.4U] #SuperPicks -