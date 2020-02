Atletica, World Indoor Tour 2020: Duplantis vola a 6 metri a Dusseldorf. Tutti i risultati della serata (Di martedì 4 febbraio 2020) A Dusseldorf (Germania) si è disputata la terza tappa del World Indoor Tour 2020 di Atletica leggera, il circuito di meeting al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale. Di seguito Tutti i risultati della serata in terra tedesca. 60 metri (MASCHILE) – Bella vittoria del britannico Chijindu Ujah (6.53) che riesce a regolare lo statunitense Brandon Carnes (6.56) e lo slovacco Jan Volko (6.57). 60 metri OSTACOLI (MASCHILE) – Stoccata del kuwaitiano Yaqoub Al Youha (7.54) che si lascia alle spalle il greco Konstantinos Douvalidis (7.61) e l’ungherese Valdo Szucs (7.62). L’azzurro Hassane Fofana esce in batteria col tempo di 7.86. 60 metri OSTACOLI (FEMMINILE) – Primeggia la statunitense Christina Clemons (7.91) che batte di tre centesimi la tedesca Cindy Roleder e di 0.06 la nigeriana Tobi Amusan. 400 metri (FEMMINILE) – Gara su due serie, ... oasport

