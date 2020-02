Assosalute: tiepido 2019 per farmaci automedicazione (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – I farmaci col bollino rosso confermano le previsioni e il 2019 si chiude registrando un andamento delle vendite in linea con i trend di lungo periodo. Secondo le elaborazioni di Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione, che fa parte di Federchimica) su dati IQVIA, i fatturati, pari a quasi 2,5 miliardi di euro, sono sostanzialmente stabili pur con un segno negativo (-0,2%) mentre i consumi – poco piu’ di 266 milioni di confezioni – registrano una sensibile contrazione rispetto al 2018 (-3,3%). La ragione del sensibile calo del numero di confezioni vendute nel 2019 e’ da ricercare nella minore incidenza delle sindromi influenzali e da raffreddamento della stagione influenzale 2018/2019 rispetto a quanto registrato nella stagione precedente 2017/2018. L’andamento dei consumi conferma, quindi, come i trend del mercato dei ... romadailynews

