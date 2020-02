Associazione Scarlatti: in concerto il Trio Metamorphosi e il mezzosoprano Monica Bacelli (Di martedì 4 febbraio 2020) Nuovo appuntamento dell’Associazione Scarlatti, che riprende i concerti al teatro Sannazaro, con il mezzosoprano Monica Bacelli e il Trio Metamorphosi in programma giovedì 6 febbraio 2020, alle ore 20.30. Si riprende quindi giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 20.30, dopo la grande serata barocca di sabato scorso, a San Paolo Maggiore, per la Stagione Concertistica della Associazione Alessandro Scarlatti. Protagonisti il mezzosoprano Monica Bacelli e il Trio Metamorphosi che proporranno uno straordinario viaggio attraverso alcune celebri melodie popolari scozzesi, rilette da Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven. Il programma infatti, non a caso, è intitolato “Scotland” ed è un vero e proprio omaggio alla Scozia, tramite la musica di due grandi musicisti come Haydn e Beethoven che, verso al fine delle loro carriere e delle loro vita, dedicarono particolare attenzione alle musica ... 2anews

