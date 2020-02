Assetto Corsa Competizione, disponibile il nuovo DLC e l'aggiornamento gratuito 1.3 (Di martedì 4 febbraio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Kunos Simulazioni e 505 Games, annunciano l'arrivo del nuovo DLC Intercontinental GT Pack, disponibile ora su Steam a €14,99.Il DLC Intercontinental GT Pack per Assetto Corsa Competizione introduce 4 iconici circuiti internazionali, di quattro continenti diversi:I giocatori che decideranno di acquistare questi circuiti potranno arricchire la loro Competizione GT Series con la Intercontinental GT Challenge di Pirelli, che garantirà un'esperienza di guida ancora più stimolante e realistica, grazie ad una fedele e ricercata riproduzione dei tracciati con tecnologia Laserscan. L'Intercontinental GT Pack di Assetto Corsa Competizione include inoltre più di 45 nuove livree, 30 nuovi team e 50 nuovi piloti, in aggiunta alle nuove modalità di gioco ispirate alle competizioni reali della Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli.Leggi altro... eurogamer

