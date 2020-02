Ascolti Tv lunedì 3 febbraio, La Guerra è Finita 4 milioni, GFVip a 3,2, A quiet Place si ferma a 898 mila, 709 per Rocky 4 (Di martedì 4 febbraio 2020) Ascolti Tv lunedì 3 febbraio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La Guerra è Finita Finale- Rai 1 – 4.071 milioni e 18% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln GF Vip 4 – Canale 5 – 3.282 milioni e 19.3% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Presadiretta – Rai 3 – 1.446 milioni e 5.9% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % 911 1a Tv Free – Rai 2 – 1.297 milioni e 5.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Quarta repubblica – Rete 4 – 962 mila e 5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti A quiet Place 1a Tv Free – Italia 1 – 898 mila e 3.7% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Rocky 4 – tv8 – 709 mila e 2.9% Eden un pianeta da salvare – La7 – 608 mila e 2.8% 15-64 Commerciale % 15-34 ... dituttounpop

Radio24_news : ASCOLTI RADIO 24: 2019 anno da record in crescita di quasi il 3% con 2.345.000 ascoltatori. Nel secondo semestre su… - GarauPina : @enzono16 @CalcioFinanza Vorrei proprio vedere gli ascolti del lunedì - HeyThreshold : No ma questa regia di m* del @GrandeFratello che cambia continuamente camera per obbligarci a guardare Pago e Seren… -