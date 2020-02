Ascolti TV | Lunedì 3 febbraio 2020. Grande Fratello Vip 19.3%, La Guerra è Finita chiude al 18% (Di martedì 4 febbraio 2020) La Guerra è Finita - Carmine Buschini Su Rai1 La Guerra è Finita ha conquistato 4.071.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.282.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 A Quiet Place – Un Posto tranquillo ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Rocky IV ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 PrimaFestival fa compagnia a.000 spettatori (%) e Soliti ... davidemaggio

Radio24_news : ASCOLTI RADIO 24: 2019 anno da record in crescita di quasi il 3% con 2.345.000 ascoltatori. Nel secondo semestre su… - GarauPina : @enzono16 @CalcioFinanza Vorrei proprio vedere gli ascolti del lunedì - HeyThreshold : No ma questa regia di m* del @GrandeFratello che cambia continuamente camera per obbligarci a guardare Pago e Seren… -