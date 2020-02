Aquaman 2: i fan chiedono che Amber Heard venga licenziata per aver picchiato Johnny Depp (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Amber Heard è al centro delle polemiche a causa delle registrazioni in cui ammette di aver picchiato Depp e una petizione chiede che venga licenziata da Aquaman 2. I fan di Johnny Depp hanno lanciato una petizione in cui si sostiene che Amber Heard non deve recitare in Aquaman 2 e il numero di chi ha firmato la proposta è aumentato in modo esponenziale nelle ultime ore a causa della diffusione delle registrazioni audio in cui ammette di aver picchiato l'ex marito in più di un'occasione. Sul sito Change.org oltre 143.000 persone hanno firmato la richiesta rivolta alla Warner Bros. in cui si chiede che l'attrice non reciti in Aquaman 2. Amber Heard è particolarmente attaccata perché considerata inoltre colpevole, secondo i fan di Johnny Depp, di aver ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Aquaman 2: i fan chiedono che Amber Heard venga licenziata per aver picchiato Johnny Depp… -