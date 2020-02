Appendino: l’arte della fuga (a Roma) (Di martedì 4 febbraio 2020) La prima cittadina di Torino non ha i numeri per la rielezione. La sua giunta perde i pezzi e la città è immobile. Il passo indietro di Luigi Di Maio potrebbe ora favorire proprio lei. Che punta dritta dritta alla capitale.A soli 35 anni, Chiara Appendino ha già il talento di certi politici consumati che non si fanno cogliere impreparati di fronte a nessuno. «Carissimo!» è il suo saluto standard quando incontra qualcuno per le strade e nei salotti di Torino. Seguono un paio di domande e dalle due o tre cose che le si dice ecco che la sindaca, finalmente, ti riconosce e ti colloca. Già, collocare e collocarsi: un'arte. Dopo tre anni e mezzo a Palazzo di Città, l'ex barricadera grillina che denunciava il «sistema Torino», costruito su un rapporto soffocante tra centrosinistra, banche, industriali locali e mondo della cultura, e cementato negli anni dalle famose porte girevoli ... panorama

