Antonella Clerici | Vittorio Garrone sarà accanto a lei a Sanremo 2020 Foto

A Sanremo 2020 accanto ad Antonella Clerici ci sarà anche Vittorio Garrone, il compagno della conduttrice le sarà vicino il più possibile evitando infatti la platea (Foto). sarà con Antonella dietro le quinte perché, come ha confidato la Clerici a Vanity Fair, è lì che si può godere il vero spettacolo, è lì che ci si diverte davvero. Un posto privilegiato quindi per Vittorio Garrone venerdì, la quarta serata del festival, quella in cui la conduttrice affiancherà con Francesca Sofia Novello il padrone di casa del Teatro Ariston. Non è la prima volta che scopriamo l'imprenditore dietro le quinte con la sua compagna, è sempre con lei nelle grandi occasioni, pronto a sostenerla ma anche a divertirsi. Lì dove le telecamere non arrivano ci sono le vere emozioni che il pubblico purtroppo non può seguire. Antonella Clerici E Vittorio Garrone INSIEME A Sanremo "Starà con me dietro le quinte ...

