Antonella Clerici Instagram, foto a sorpresa alla vigilia di Sanremo 2020: «Come te nessuna…» (Di martedì 4 febbraio 2020) «Sanremo? È un palco che non mi mette soggezione e a cui voglio bene», queste le parole di Antonella Clerici a Vanity Fair. Del resto la conduttrice è una veterana: ha alle spalle una brillante carriera, ha presentato nel 2010 già un Festival tutto suo. Le polemiche le scivolano addosso: va all’Ariston con quella leggerezza che appartiene soltanto a chi fa tv da anni e conosce bene il mestiere. Non a caso la regina de La prova del cuoco (che vede oggi al timone Elisa Isoardi) si è sentita di dare qualche suggerimento alle sue nove colleghe: «Durante la conferenza ho dato loro un po’ di consigli da ape regina. Soprattutto a Diletta Leotta, che mi ricorda un po’ me quando ero giovane: anche lei ha fatto il liceo classico e viene dal mondo dello sport, solo che è decisamente più bella di quanto non lo fossi io anche se, a quei tempi, non ero poi così male». «Come te nessuna…», ... urbanpost

