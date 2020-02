Anticipazioni Un Posto al Sole del 4 Febbraio 2020:ecco cosa accadrà (Di martedì 4 febbraio 2020) ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un Posto al Sole in onda oggi, martedì 4 Febbraio, su RaiTre dalle ore 20.45! ecco dove eravamo rimasti: Arianna ed Andrea ritrovano la passione in una notte che trascorrono insieme, la visita inaspettata di lui lascia pensare che i problemi fra i due siano assopiti. Filippo teme, dopo la proposta di Leonardo alla moglie di non poterla più riconquistare e ha urgenza di parlarle. La maestra Gagliardi dopo la diffusione del video online che la riguarda si pensa possa lasciarsi andare a gesti incontrollati. Anticipazioni Un Posto al Sole del 4 Febbraio 2020: Nella puntata di oggi Leonardo, vecchia fiamma di Serena, scuote gli animi familiari ancora precari. Serena cerca di proteggere la figlia Irene e placare gli animi del marito geloso. Marina e Fabrizio vivono una situazione tesa, la donna dopo che il Rampollo ha acquistato quote dei Cantieri, ... velvetgossip

