Anticipazioni The Good Doctor nuova stagione | un matrimonio in arrivo

The Good Doctor 3, la nuova stagione dal 14 febbraio su Raidue Dopo il discreto successo delle prime due edizioni, Raidue si appresta a trasmettere la nuova stagione di The Good Doctor. Il famoso Medical Drama della ABC, debutterà venerdì 14 febbraio alle 21.20. Dopo quasi un anno, Shaun Murphy tornerà dunque ad appassionare i telespettatori italiani con un doppio episodio a settimana fino al 13 marzo. In occasione del Festival della televisione di Montecarlo, dove The Good Doctor ha vinto il premio come migliore serie drammatica, i microfoni di Di più Tv hanno intercettato gli interpreti di Neil Melendez e Audrey Lim. I due attori, entusiasti dal grande traguardo raggiunto, hanno quindi anticipato l'arrivo di una stagione maggiormente incentrata sulla coralità piuttosto che sulle avventure dei singoli personaggi. Una serie di lovestory coinvolgeranno, dunque, il pubblico dando ...

