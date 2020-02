Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 04 Febbraio: ecco cosa accadrà (Di martedì 4 febbraio 2020) Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di Martedì 4 Febbraio. ecco dove eravamo rimasti: Severo e Carmelo sospettano di un risentimento che Juan Garcia Morales ha su Puente Viejo che lo ha spinto ad accanirsi contro la città. Questo porta Severo, Carmelo e Francisca a fronteggiarlo in ogni modo. Dopo la minaccia fatta dal sottosegretario di inondare la città e l’agitazione generata i tre protagonisti si coalizzano per comprendere le cause di questi problemi. Dopo la morte di Antolina i due innamorati Isac ed Elsa potranno iniziare a pensare ad un futuro insieme dicendo per sempre addio a Puente Viejo. Anticipazioni Il Segreto di oggi martedì 4 Febbraio: La puntata di oggi si concentrerà su Prudencio ed il piano da lui escogitato insieme a Matias e Marcela che ha come fine la ... velvetgossip

zazoomnews : Anticipazioni Il Segreto del 4 febbraio 2020 - #Anticipazioni #Segreto #febbraio - zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto: cosa succede martedì 4 febbraio 2020 anticipazioni - #Beautiful #Segreto: #succede… - Notiziedi_it : Il Segreto anticipazioni dal 10 al 16 febbraio 2020: Lola e Prudencio presto sposi -