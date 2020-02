Alpine A110 SportsX, la sportiva travestita da SUV (Di martedì 4 febbraio 2020) La Alpine A110 SportsX è una specie di gioco semantico: se il pubblico vuole sempre più SUV e sempre meno auto sportive, allora le auto sportive devono trasformarsi in SUV. Ovviamente si tratta di una piccola forzatura, ma l'allestimento che a Dieppe hanno messo insieme per questa versione speciale della loro berlinetta non lascia spazio a molti dubbi. Così la Alpine A110 SportsX è il frutto di una riflessione portata avanti congiuntamente dal team di design e ingegneria. Un esercizio di stile che trae inspirazione dalle versioni rally dell’A110 – più larghe e alte – e più specificatamente dall’A110, vincitrice del Rally di Montecarlo nel 1973. Con una carrozzeria più larga di 80 mm, un’altezza libera dal suolo maggiore di 60 mm e il portasci sul tetto, l’A110 SportsX esplora nuove sfaccettature della ... gqitalia

