Allerta Meteo Basilicata: a Potenza attivati i piani neve (Di martedì 4 febbraio 2020) In Basilicata, la direzione regionale della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. Dalle prime ore di domani e per le successive 24-30 ore, si prevedono in Basilicata nevicate alle quote superiori ai 500-700 metri, con apporti al suolo generalmente deboli, moderati alle quote più alte. La Provincia di Potenza, come di consueto in questi casi, ha attivato il piano neve che prevede sul territorio di competenza l’intervento di sei mezzi spartineve e spargisale e di tre turbine, di proprietà dell’ente, e qualora necessario l’impiego dei mezzi di 84 ditte esterne dislocate nell’intera provincia, a sua volta divisa in quattro macrozone di intervento e 88 microzone.L'articolo Allerta Meteo Basilicata: a Potenza attivati i piani neve Meteo Web. meteoweb.eu

