All’asta immobile Lucha Y Siesta, ma comitato al lavoro per soluzione (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – “Oggi, a Roma, il valore di una concreta esperienza contro la violenza e per la cultura di genere vale una quota in un debito milionario. L’immobile di Lucha y Siesta e’ all’asta ma questo non significa che il portato di vite e storie che lo abitano finira’: il comitato Lucha alla citta’ sta lavorando per trovare soluzioni e rispettare tutti i percorsi che devono continuare a crescere per dare ad altre il diritto di viverla. Lucha e’ una storia collettiva, ogni giorno resa viva dall’impegno di molti soggetti diversi. Per questo siamo convinte che il vero patrimonio in gioco sia culturale, sociale e politico. Un patrimonio prezioso che e’ gia’ parte della nostra citta’, nonostante gli ostacoli e la confusione di certa politica che svende e disgrega importanti relazioni nate nei territori. L’asta non ci ... romadailynews

