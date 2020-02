Allarme salmonella nei salumi, richiamato intero lotto: l’avviso del Ministero della Salute [INFO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Ministero della salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per un lotto di salame casareccio a marchio salumi Vida. Il prodotto incriminato è venduto intero, in confezioni da circa 1,80 kg, lotto numero P193030. Il salame richiamato è stato prodotto in provincia di Udine nello stabilimento Maggie Srl di Torreano. Il motivo del richiamo è indicato in “potenziale contaminazione microbiologica salmonella spp“. La raccomandazione è di non consumare il prodotto (limitatamente al numero di lotto indicato) e di restituirlo al punto vendita.L'articolo Allarme salmonella nei salumi, richiamato intero lotto: l’avviso del Ministero della Salute INFO Meteo Web. meteoweb.eu

Allarme salmonella nelle uova italiane : diversi casi sospetti - i prodotti “sono già nelle nostre dispense” : diversi casi di sospetta salmonella enterica ser. Enteritidi si sono registrati in Francia, tutti legati a uova biologiche provenienti dall’Italia. Sono inoltre in corso analisi relative ad ulteriori casi simili avvenuti in Norvegia, ma è probabile che la fonte possa essere la stessa. Secondo il RASFF, il focolaio multi-nazione potrebbe essere fatto risalire a un centro di imballaggio di uova in Italia. Il Sistema rapido di allerta ...

Salame Bertoletti a rischio salmonella ritirato dal mercato : l'Allarme del Ministero della Salute : Nell'attività di controllo svolta dal Ministero della Salute è stato riscontrato un elevato rischio di salmonella in un noto Salame. Si tratta del lotto 51019, con scadenza 20 aprile 2020 della ditta "Salumificio Bertoletti". L'azienda, con sede in Via delle Boschine 6 – Graffignana, ha richiamato i

