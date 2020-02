Allarme Coronavirus a Sarno, il sindaco: “Il Protocollo è stato attivato” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – E’ Allarme Coronavirus in provincia di Salerno. Nella serata di ieri, infatti, una coppia cinese si è recata all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, con sintomi influenzali e indossando le mascherine. La notizia preoccupante è che la donna è tornata da dieci giorni da una città che dista circa 400 km da Wuhan mentre il marito è rimasto in Italia. Immediatamente sono stati attivati i protocolli da parte del presidio ospedaliero, i cui medici hanno effettuato le prime analisi sui due pazienti. Questa mattina la donna è stata trasferita, per precauzione, a Napoli presso l’ospedale Cotugno che si occupa di tutti i casi sospetti in Campania Sul fatto, giunge la conferma anche da parte del sindaco di Sarno: “Sono in contatto continuo con i vertici dell’Asl. In questo momento posso dare notizie ... anteprima24

