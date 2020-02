Aliscafo finisce contro la banchina nel porto di Milazzo, prua danneggiata (Di martedì 4 febbraio 2020) Incidente nel porto di Milazzo: coinvolto il nuovo Aliscafo “Carmen M” della Liberty Lines, entrato in servizio da poche settimane. Il mezzo è finito contro la banchina danneggiando la prua. I passeggeri provenienti da Salina, Lipari e Vulcano (una quarantina) e l’equipaggio sono illesi. La guardia costiera ha avviato una indagine per accertare le cause dell’incidente. L’Aliscafo sarà trasferito nel cantiere di Trapani per le riparazioni. L’imbarcazione è stata interamente progettata e costruita nel cantiere navale di Trapani della Liberty Lines: l’Aliscafo Admiral 250, dotato di bar, TV, impianto stereo ed aria condizionata, può ospitare fino a 215 passeggeri dislocati in 3 diversi ponti ed ha una velocità di 36 nodi.L'articolo Aliscafo finisce contro la banchina nel porto di Milazzo, prua danneggiata Meteo Web. meteoweb.eu

