Alessia Marcuzzi via dall’Isola dei Famosi | la notizia pesante rattrista il pubblico Ma

L'Isola dei Famosi, già circolano voci sulla nuova edizione del reality Mediaset che vede un gruppo di vip che devono cavarsela su un'isola deserta. La notizia 'choc' che circola in queste ore ha lasciato tutti a bocca aperta. La storica conduttrice del programma, come annuncia un comunicato di Mediaset, ha deciso di lasciare la conduzione. Cosa? Il pubblico non crede alle proprie orecchie. Ma perché Alessia Marcuzzi ha deciso di rinunciare al programma? La scelta di Alessia è dettata dalla sua voglia di cambiare "aria". Sono tanti anni che Alessia Marcuzzi conduce L'Isola dei Famosi, per questo avrebbe deciso che è arrivato il tempo per dedicarsi ad altro. Un po' come Ilary Blasi che ha rinunciato al Grande Fratello Vip per dedicarsi ad altri programmi. Inoltre la conduttrice è già impegnata ne "Le Iene" e pare che potrebbe condurre la nuova edizione de "Lo show dei record".

