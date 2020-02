Albano e Romina nuova canzone scritta da Malgioglio: la Power ha detto no alla gara (Di martedì 4 febbraio 2020) Albano e Romina sono tornati insieme: la nuova canzone scritta da Malgioglio doveva essere in gara a Sanremo 2020 Altro che super ospiti, Albano e Romina dovevano essere in gara al Festival di Sanremo 2020! La canzone inedita che i due canteranno martedì 4 febbraio, alla puntata d’esordio della 70edizione della kermesse, era stata scelta … L'articolo Albano e Romina nuova canzone scritta da Malgioglio: la Power ha detto no alla gara proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Robbts95 : Mi spiegate perché Albano e Romina dovrebbero essere super ospiti d'eccezione dato che li vediamo quasi ogni giorno in tv? #Sanremo2020 - NicoViscomi : era ora che il buon Amadeus avesse un occasione cosi importante poi il grande Fiorello , l'atmosfera da grande sera… - RasoBeppe : @Sarinski_ Tanto non ti perdi granché... Albano e Romina, Rita Pavone... settimana da sciopero TV!!! -