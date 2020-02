Albano e Romina non saranno in gara al Festival di Sanremo: la verità (Di martedì 4 febbraio 2020) Albano e Romina Power non saranno in gara al Festival di Sanremo, ma non è chiaro il motivo: ecco la verità sulla questione Albano e Romina Power, Fonte foto: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/Albano carrisi/?hl=it) Questa sera su Rai 1 andrà in onda la prima puntata di Sanremo 2020 e tra i tantissimi ospiti che allieteranno il pubblico ci saranno anche gli amatissimi Albano e Romina Power. I due, però, come in tanti già sapranno non saranno concorrenti ma ospiti: ecco la verità. I due, come i tantissimi fan già sapranno, sono separati da tempo ma il pubblico continua a sperare in un ritorno di fiamma. Nel corso dei giorni, l’ex coppia, è stata al centro del gossip e non solo. Tra i tantissimi fatti che hanno reso celebre la coppia vi è la tragica scomparsa della loro amatissima figlia Ylenia. La ragazza nel 1993, dopo un viaggio ... chenews

GFucci58 : RT @MeryDambrosio: @MarroneEmma la tua e 1984- 'Ci Sarà' Albano e Romina Power ?? La mia è invece 1991- 'Se Stiamo Insieme' Riccardo Coccia… - VulcanoStatale : Albano e Romina vengono scongelati solo per Sanremo e per L’Anno Che Verrà #Sanremo2020 - GBroleri : RT @PieraBelfanti: #Albano #Romina #Pavone No grazie: li oscuro. #Sanremo2020 -