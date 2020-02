“Al primo posto c’è solo lei”. Alberto Urso, la bomba gossip arriva come un fulmine a ciel sereno (Di martedì 4 febbraio 2020) Polistrumentista talentuoso, Alberto Urso è tra i 24 artisti che partecipano alla 70esima edizione de Festival di Sanremo, in onda dal 4 all’8 febbraio. Il giovane messinese dagli occhi azzurri esordirà sul palco del Teatro Ariston con il brano “Il Sole Ad Est”. Dopo un 2019 pieno di grandi soddisfazioni e soprattutto di impegno e dedizione nella musica, Alberto corona un sogno, perché per lui Sanremo è sempre stato qualcosa di grandissimo. Dopo la vittoria al talent Amici, Alberto ha conquistato il pubblico italiano. Il 10 maggio 2019 ha pubblicato il suo primo album in studio solo, che è stato certificato disco d’oro e che è rimasto in prima posizione nella classifica FIMI italiana per due settimane consecutive. Dall’album è stato estratto il singolo Accanto a te, pubblicato il 20 maggio.



