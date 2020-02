Airola, il deposito bus porta in dote quattro corse aggiuntive (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il trasferimento del deposito Air ad Airola si traduce in un potenziamento dei collegamenti su gomma”. Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Palazzo Montevergine all’indomani della inaugurazione del sito di rimessaggio di via Fontanelle che va a radunare, in uno, i preesistenti depositi di Airola, Montesarchio e Rotondi. “Il deposito nel nostro territorio significa aver conquistato, con decorrenza 3 febbraio, quattro corse in più per la nostra utenza. Oltre ad ulteriori cinque che potrebbero essere a breve attivate”. In particolare, l’utenza di Airola già può fruire di due corse aggiuntive direzione scalo ferroviario di Arpaia con arrivo in quest’ultimo, rispettivamente, alle ore 11:35 e 15:15; E di altre due che vengono verso il centro cittadino, con partenza dalla stazione ferroviaria alle ... anteprima24

ilvaglio1 : Airola: Air, il deposito bus porta in dote quattro corse aggiuntive #airavellino.mobilità #airola #benevento - Retesei : Airola. Air, il deposito bus porta in dote quattro corse aggiuntive -