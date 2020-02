Agente della Polizia Locale si toglie la vita con la pistola d’ordinanza (Di martedì 4 febbraio 2020) Un Agente della Polizia Locale di Palazzolo nel bresciano si è tolto la vita con un colpo sparato con la pistola d’ordinanza: è morto suicida. La tragedia si è verificata all’alba di martedì 4 febbraio. Stando alle primissime informazioni, inoltre, il suicidio è avvenuto a pochi passi dalla sede in cui il poliziotto lavorava. Aveva 44 anni. Sono in corso le opportune indagini per accertare il motivo del tragico gesto. Agente della Polizia Locale suicida Tragedia a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia: un Agente della Polizia Locale si è sparato con la pistola di ordinanza ed è morto suicida. Il dramma è accaduto all’alba di martedì 4 febbraio. L’uomo, un poliziotto di 44 anni, lavorava a pochi passi dal posto in cui ha deciso di uccidersi. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima, né sono chiari i motivi del gesto. Sul posto, ... notizie

