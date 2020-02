“Addio alla più buona del mondo”. Morta a 37 anni, ha dato lavoro a 11mila poveri (Di martedì 4 febbraio 2020) Era conosciuta in tutto il mondo come “l’imprenditrice dei poveri”, per aver dato lavoro con le sue aziende ad oltre undicimila persone tra India e Africa. Leila Janah è Morta lo scorso 24 gennaio nella sua casa a New York a causa di una grave malattia, un cancro che che ha colpito le cellule epiteliali, all’età di 37 anni. Nata il 9 ottobre ’82 a Lewinston, New York, vicino alle cascate del Niagara, figlia di un ingegnere di origine indiana, Sahadev Chirayath, laureata in matematica e scienze, Leila ha cominciato a usare dieci anni fa il cognome della madre, Janah. Già dalla seconda media, quando la famiglia era in condizioni di povertà, aveva mostrato l’intenzione di voler fare qualcosa per gli altri e combattere la povertà. Leila decide unirsi alle associazioni di volontariato per aiutare chi aveva meno e inizia così la sua scalata al successo, che ... caffeinamagazine

