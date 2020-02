Acqua staccata senza preavviso, Ciontoli bacchetta il sindaco (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Il concessionario è un esecutore di pubblico servizio e non un privato titolare di impresa. Non si può staccare l’Acqua, compromettendo vivibilità e sicurezza di interi condomini, dove risiedono ammalati, anziani e bambini, senza provocare danni ad impianti di distribuzione, di riscaldamento e l’interruzione del pubblico servizio, peraltro, in pieno inverno. Su questo tema, con la legittimazione al servizio, credo siano insorte precise responsabilità, sul piano della violazione di norma, su cui l’amministrazione, garante dei diritti dei cittadini, non può più temporeggiare“. Lo dichiara il consigliere comunale Antonio Ciontoli che scrive al sindaco Carlo Marino e al segretario del Comune di Caserta per sapere se l’amministrazione è informata circa la chiusura dell’Acqua in più di uno stabile per ... anteprima24

