Achille Lauro si spoglia a Sanremo 2020, canta in costume glitterato e vuole essere San Francesco (video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La canottiera sul red carpet della vigilia non era stato che un antipasto di quello che avremmo visto durante la gara: Achille Lauro si è spogliato sul palco di Sanremo 2020, entrando con un mantello color nero ed oro per poi levarselo di dosso per restare praticamente seminudo. Apparso super-casto, con una mossa a sorpresa ha sconvolto la platea e catalizzato l'attenzione fino alla fine della sua esecuzione, quello che si dice un perfetto performer. Lauro si è esibito così, un costume stile anni '30, color carne e coperto di glitter, abbastanza ridotto nella stoffa da lasciar leggere la mappa di tatuaggi che si porta addosso. Lauro ha intonato il suo brano in gara tra i Big, ha accennato movenze a passo di musica e ha ammiccato ad una folla che lo guardava a dir poco incredula, la stessa che poco prima aveva tributato una standing ovation a Rita Pavone e che di fronte a lui ... optimaitalia

trash_italiano : ACHILLE LAURO INSEGNAMI LA VITA #SANREMO2020 - trash_italiano : ACHILLE LAURO SUL TRONO. #Sanremo2020 - trash_italiano : SCALETTA PRIMA SERATA #SANREMO2020 Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anas… -