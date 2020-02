Achille Lauro si esibisce svestito al Festival di Sanremo! FOTO (Di martedì 4 febbraio 2020) Achille Lauro canta (quasi) senza vestiti: la FOTO della prima esibizione a Sanremo 2020 Stasera è iniziato ufficialmente il Festival di Sanremo di Amadeus. E il primo sussulto ai telespettatori l’ha dato il cantante in gara tra i Big di Sanremo 2020, Achille Lauro. Difatti quest’ultimo è salito sul palco del Teatro Ariston con una tunica lunghissima. Ma ad un certo punto ecco arrivare il clamoroso colpo di scena. Cos’è successo? Achille Lauro si è slacciato questa tunica, rimanendo con indosso solo una tutina aderentissima tutta dorata che ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione. Ovviamente sono rimasti tutti di stucco in platea, e non solo. Molti telespettatori, sui social, hanno commentato molto divertiti. E c’è anche chi tra questi ultimi l’ha paragonato a Renato Zero. Insomma Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020, oltre ad aver ben ... lanostratv

