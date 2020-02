Achille Lauro: perché il cantante ha il nome dello storico sindaco di Napoli (Di martedì 4 febbraio 2020) Questa sera prenderà il via la settantesima edizione del Festival di Sanremo: tra gli artisti in gara ci sarà anche Achille Lauro, il rapper alla sua seconda partecipazione al Festival della canzone italiana. Forse non tutti sanno, però, che il rapper prende il nome da Achille Lauro, armatore nonché ex sindaco di Napoli. napoli.fanpage

trash_italiano : SCALETTA PRIMA SERATA #SANREMO2020 Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anas… - IlContiAndrea : Dodici big della prima serata di domani #Sanremo2020 Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Ire… - trash_italiano : Achille Lauro - 8: fuori dagli schemi come sempre, bel pezzo #Sanremo2020 -