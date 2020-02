Achille Lauro, l’abito del cantante durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Achille Lauro, l’abito del cantante durante la prima serata del Festival di Sanremo Achille Lauro è sicuramente un cantante abituato a provocare. Nella prima serata del Festival di Sanremo, dopo essersi spogliato all’inizio della sua esibizione, ha sfoggiato un body femminile da ballerina. TUTTE LE NOTIZIE SUL Festival DI Sanremo 2020 Ma qual è il testo della canzone di Achille Lauro Me ne frego? Di cosa parla? E il significato? Vediamo insieme tutte le informazioni. Il testo di Me ne frego Sì Noi sì Noi che qui Siamo soli qui Noi sì Soli qui Fai di me quel che vuoi sono qui Faccia d’angelo David di Michelangelo Occhi ghiacciolo Dannate cose che mi piacciono Ci son cascato di nuovo Ci son cascato di nuovo Pensi sia un gioco Vedermi prendere fuoco Ci son cascato di nuovo Tu sei mia Tu sei tu Tu sei più Già lo so Che poi lì Che non so più Poi chi trovo Chi trovo. Sono qui Fai ... tpi

