A San Giovanni creato centro accoglienza per senza fissa dimora dimessi (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – Un nuovo ‘centro di accoglienza per le fragilita’ socio-sanitarie’ con 11 posti finalizzato al sostegno delle persone senza dimora in fase di dimissioni dalle strutture ospedaliere, in particolare dai pronto soccorso Dea, momento in cui le persone in condizione di fragilita’ sono ulteriormente vulnerabili. È quanto prevede l’accordo di collaborazione firmato da Roma Capitale e azienda ospedaliera ‘Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata’ e presentato stamattina in occasione di una conferenza stampa nella sala delle Bandiere del Campidoglio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal direttore generale dell’Ospedale San Giovanni, Massimo Annichiarico, e dall’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale di Roma Capitale, Veronica Mammi’. Nell’ottica del potenziamento dei servizi sociali ... romadailynews

