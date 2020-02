92enne sposa 107 donne: “Me lo ha chiesto Dio”, la storia è incredibile (Di martedì 4 febbraio 2020) Mohammed Bello Abubakar è uno degli uomini più famosi della Nigeria: l’uomo infatti – che attualmente ha 92 anni – ha sposato nel corso della sua vita ben 107 donne. La sua storia sta facendo il giro del mondo, vediamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua incredibile vita. 107 mogli: “E’ una scelta fatta da Dio” Mohammed non è di certo un uomo ricco e pur non avendo un reddito molto significativo ha comunque deciso di sposare e quindi di supportare economicamente 107 donne. L’uomo nigeriano ha spesso affermato che la sua scelta è stata fatta non tanto da lui, ma da Dio. Nonostante le sue dichiarazioni però è stato attaccato più volte dalle varie organizzazioni religiose: l’Islam infatti consente la poligamia, ma è possibile avere solo quattro mogli. L’uomo è diventato famoso nel 2008, quando è uscita alla luce per la prima ... velvetgossip

