33 anni, laurea ad Harvard e CEO della Silicon Valley: Michael Polansky è il nuovo fidanzato di Lady Gaga (Di martedì 4 febbraio 2020) Lady Gaga ha un nuovo fidanzato: Michael Polansky Per tutti quelli che credevano Lady Gaga impegnata in una relazione segreta con Bradley Cooper è arrivato finalmente il momento di ricredersi. La conferma che la pop star è fidanzata con un altro viene dal Super Bowl 2020, dove Gaga si è presentata mano nella mano con il suo nuovo amore: Michael Polansky. È stata la loro prima uscita pubblica, e Lady Gaga per mostrare al mondo il suo nuovo fidanzato ha scelto un’occasione importante, di una irripetibile potenza mediatica. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta a una festa di compleanno a Las Vegas. Anche su Instagram Lady Gaga ha pubblicato una foto con Michael Polansky. Lei è in braccio a lui, in un momento di intimità. Lady Gaga e Michael Polansky Chi è Michael Polansky, il fidanzato di Lady Gaga Michael Polansky è coetaneo di Lady Gaga, ha infatti 33 anni. ... tpi

