WhatsApp Pay arriva in Italia, come funziona il pagamento in chat e come abilitarlo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Facebook tira dritto sulla strada dei pagamenti digitali e annuncia l'arrivo nel 2020 di WhatsApp Pay. A dirlo è Mark Zuckerberg in persona che, a margine della conference call di presentazione dei dati finanziari di Facebook, ha deciso di ufficializzare il via libera al nuovo servizio nel corso dei prossimi sei mesi. «Nel 2018 abbiamo ottenuto l'approvazione per testare WhatsApp Pay con un milione di persone in India. E tantissime persone hanno continuato a usarlo settimana dopo settimana. Sono davvero entusiasta di questo, e mi aspetto che inizi a diffondersi in un certo numero di paesi nei prossimi sei mesi», ha affermato Zuckerberg confermando quanto il gruppo di Menlo Park sia al lavoro per portare la nuova funzionalità in diversi mercati, Italia compresa. Nonostante Libra, la criptovaluta voluta da Zuckerberg, sia ferma ad un punto di stallo, ... gqitalia

