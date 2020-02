Wanda Nara con la mascherina in aereoporto per l’incubo Coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) La showgirl Wanda Nara ha l’incubo del “Coronavirus” e nelle storie di “Instagram” si è ripresa mentre indossa una mascherina di protezione all’aeroporto di Fiumicino in attesa di partire per Parigi e raggiungere il marito Mauro Icardi, che oggi gioca nel Psg. “Non sono riuscita a comprarla perché erano tutte esaurite in giro – ha spiegato Wanda Nara opinionista al “Grande Fratello Vip 2020”. Una venditrice dell’aeroporto mi ha detto che viaggio molto e che ne ho bisogno e me ne ha regalata una”. Wanda Nara non è la prima vip che si fa fotografare sui social con la mascherina anti virus sul volto. Sono tantissime le star televisive che nelle ultime ore fanno sapere ai loro fan di avere paura e di girare con la mascherina. musicaetesti.myblog

