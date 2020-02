Volley, i migliori italiani della 18ma giornata di Superlega. Nelli sta tornando, Zaytsev c’è sempre. Lavia, che carattere! (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tanta Italia protagonista anche nella 18ma giornata di Superlega che ha visto i successi di tutte le big, grazie anche alla prova di alcuni dei papabili azzurri, oltre che di qualche veterano che continua a prendersi belle soddisfazioni. Ecco i migliori italiani della quinta giornata di ritorno in Superlega. GABRIELE Nelli: Sta tornando. Anche se la sua ottima prova non basta a Piacenza per battere la sua ex squadra, Trento, i segnali che lancia sono comunque positivi. Chiude il match con 22 punti all’attivo, il 53% in attacco, due muri e due ace. I problemi fisici sono solo un brutto ricordo. LUCA VETTORI: Perde per un soffio la sfida diretta con l’ex compagno e collega di ruolo Nelli ma contribuisce attivamente alla vittoria di Trento a Piacenza: 21 punti, 52% in attacco e due ace ad impreziosire una prova di grande sostanza. DAVIDE CANdellaRO: Vuole conquistarsi la maglia ... oasport

