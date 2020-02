Vitalizi, M5s sfida la Casellati: “Vicenda scandalosa”. Crimi: “Siamo pronti a dare battaglia” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Movimento 5 Stelle contro la Casellati sul caso dei Vitalizi. Il reggente M5s Vito Crimi: “Siamo pronti a dare battaglia”. Vito Crimi e il Movimento 5 Stelle sfidano la Casellati sulla questione dei Vitalizi. Il reggente del Movimento 5 Stelle ha preso posizione in via ufficiale riprendendo una battaglia storica dei Cinque Stelle. Vitalizi, Crimi: “Siamo pronti a dare battaglia” “Sui Vitalizi siamo pronti a dare battaglia. I cittadini sono dalla nostra parte!”, scrive Vito Crimi, capo politico M5s, in un post sul blog delle Stelle dove indica la posizione del Movimento. C’è un conflitto di di interessi inaccettabile che mette a rischio una battaglia storica“, ha scritto Vito Crimi sulla propria pagina Facebook. Il messaggio del Movimento 5 Stelle sul Blog delle Stelle: “Quella dei Vitalizi è una vicenda ... newsmondo

