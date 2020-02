Virus,Spallanzani: negativo paziente Ue

Ilirlandese arrivato ieri sera allodi Roma, e ricoverato in rianimazione, "è risultatoal test del corona". Lo rende noto l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, su comunicazione della Direzione sanitaria dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Ilera a bordo di una nave da crociera quando si è sentito male. E' stato prima portato all'ospedale di Civitavecchia per una sospetta polmonite, poi trasferito alloa scopo precauzionale.(Di lunedì 3 febbraio 2020)